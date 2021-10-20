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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно решение ЭСК при президенте РФС по матчу «Урал» — ЦСКА

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором было рассмотрено обращение футбольного клуба «Урал», поступившее по итогам встречи 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 21-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок совершает попытку играть в мяч головой, но промахивается мимо него. В следующий момент мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении внизу и не делающую движения к мячу.

Судья посчитал, что футболист ЦСКА сыграл головой, и в данной ситуации VAR правильно предложил арбитру самостоятельно оценить контакт руки и мяча в штрафной площади. После просмотра эпизода на мониторе судья убедился в отсутствии нарушения правил игры в действиях игрока ЦСКА и продолжил игру», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

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Урал
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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