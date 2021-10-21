В Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

Эта ситуация коснется и спорта.

"Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.

С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек", — говорится на сайте мэра.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9cc58169fb4bf7806db6" data-vnd="9cc58169fb4bf7806db6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9cc58169fb4bf7806db6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Подмосковные власти ввели аналогичные меры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Это может коснуться домашних матчей московских клубов в РПЛ — «Спартака» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом») и «Динамо» (с «Краснодаром» 6 ноября).

В КХЛ без зрителей могут пройти домашние матчи ЦСКА (против «Автомобилиста» 2 ноября и против СКА 7 ноября), «Динамо» (против «Амура» 5 ноября) и «Спартака» (против минского «Динамо» 6 ноября и «Сибири» 7 ноября).