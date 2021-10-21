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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» отреагировали на введение локдауна в Москве

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал введение локдауна в Москве.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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В Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

«Клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введённый властями Москвы.

На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с “Ростовом”, разрешён допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Иных постановлений мы не получали.

Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор по вопросу билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», — рассказал Зеленов.

Напомним, с 28 октября по 7 ноября в Москве вводится локдаун. На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.

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