В «Спартаке» отреагировали на введение локдауна в Москве

«Клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введённый властями Москвы.



На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с “Ростовом”, разрешён допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Иных постановлений мы не получали.



Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор по вопросу билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», — рассказал Зеленов.



Напомним, с 28 октября по 7 ноября в Москве вводится локдаун. На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.