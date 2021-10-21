Терюшков сообщил, что матч чемпионата России «Химки» — «Урал» пройдет без зрителей

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МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Матч 13-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными «Химками» и екатеринбургским «Уралом» состоится 31 октября без зрителей. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В Московской области будет запрещено проводить массовые мероприятия с 28 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса. Матч между «Химками» и «Уралом» должен пройти на «Арене-Химки».

«У нас в Московской области ограничения вступают в силу с 28 октября, 31-го — игра с “Уралом”, — сказал Терюшков. — Есть пункт в постановлении губернатора, официальные мероприятия в Московской области проводятся по согласованию с Роспотребнадзором. Соответственно лига не приостанавливает свою работу и свои матчи, мы будем играть. Но играть будем без зрителей, как мы делали в предыдущие периоды».

«Да, без зрителей, но пройдет матч. Пока у нас каких-то запретов относительно того, чтобы мы могли сыграть, нет», — добавил Терюшков.