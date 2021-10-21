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18:32 (мск), источник: Sport24

Уткин отреагировал на слова Дзюбы, сравнившего себя со львом: «Кот Матроскин — более точный образ»

Известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы о том, что он не чувствует возраста, поскольку «у львов не свидетельства о рождении».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Обновление “Зенита” — в чем оно выражается? Все менее и менее актуальным становится наличие Артема Дзюбы в составе. Дзюба неплохо сыграл в Туле против “Арсенала” в чемпионате России. Но после этого… Подавляющее большинство высказывалось о том, что Дзюбе просто незачем выходить против “Ювентуса”, потому что там-де Лигт и Бонуччи в центре обороны, и Артем не может использовать свои сильные стороны. И мы увидели это в полной мере.

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К сожалению, все это происходило на фоне предматчевого интервью Дзюбы, который напомнил, что у льва не бывает паспорта. Глубокая мысль. У льва еще много чего не бывает. Если для Дзюбы настолько важна тема льва, может, ему стоит сменить паспорт? Ведь Лев — это имя, признанное даже в святцах. Лев Дзюба — прекрасно звучит.

Лев же, кроме того, что он царь зверей, еще и герой одной распространённой поговорки о том, что осел пинает одряхлевшего льва. Самое главное — если у льва нет паспорта, кого он вам напоминает больше всего в нашем фольклоре? Я вас скажу. Я не смогу сказать голосом Олега Павловича Табакова: «Усы, лапы, хвост — вот мои документы». Это кот Матроскин.

Сразу вспоминается претенциозная кампания «Зенита» перед Лигой чемпионов про морскую команду. Там был и Дзюба в качестве морского офицера. Мне кажется, композиция закольцована. У льва нет паспорта, у Матроскина нет паспорта. Образ Матроскина, мне кажется, здесь наиболее точен, хотя и отличается очень сильно в сторону обаяния", — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

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