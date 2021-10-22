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12:50 (мск), источник: Матч ТВ

Малком и Клаудиньо не тренировались в общей группе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 12-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

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Нападающий Малком, а также полузащитники Клаудиньо и Магомед Оздоев в пятницу не работали в общей группе.

В среду Малком и Клаудиньо приняли участие в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Бразильцы были заменены соответственно на 69-й и 89-й минутах.

Оздоев не попал в заявку из-за травмы.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

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