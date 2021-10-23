Дзюба ответил хейтерам

«Не признавать этого — быть слепцами или глупцами», — заявил игрок. Он также отметил, что часть активных фанатов «Зенита» до сих пор его не любит.

«Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре», — ответил футболист. По словам Дзюбы, хейтеры подстегивают его играть еще лучше.