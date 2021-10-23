Матчи 12-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Краснодара» пройдут в субботу

Встреча ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:00 мск. Армейцы в случае победы поднимутся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сейчас московская команда занимает четвертую строчку с 20 очками. Последние выездные матчи против ЦСКА «Крылья Советов» играли неудачно — три поражения подряд с общей разницей мячей 1:9, свою последнюю победу над армейцами в гостях самарцы одержали в 2015 году. Команда Алексея Березуцкого надежно играет в обороне, не пропуская четыре тура подряд.

Премьер-лига 2021/2022 Тур 12, 23.10.2021, 19:00 ЦСКА - Крылья Советов -

Два тура назад «Крылья Советов» успешно сыграли в Москве против «Динамо» (1:0), находящегося в таблице выше ЦСКА. Уверенности команде Игоря Осинькина может добавить и победа над «Нижним Новгородом» (2:0) в прошлом матче чемпионата.

У армейцев из-за мышечной травмы пока не может играть центральный защитник Игорь Дивеев. У гостей давно травмированы вратарь Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба.

Премьер-лига 2021/2022 Тур 12, 23.10.2021, 16:30 Ростов - Арсенал Т -

Игра «Ростов» — «Арсенал» начнется в 16:30 мск. Туляки не могут обыграть ростовчан на протяжении восьми матчей, единственную гостевую победу «Арсенал» одержал еще в 2014 году (1:0). Главный тренер гостей Миодраг Божович, в свое время работавший в «Ростове» и приводивший южан к победе в Кубке России, вынужден будет обходиться без нападающего Евгения Маркова, дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек. Также давно травмирован опорный полузащитник Георгий Костадинов.

Премьер-лига 2021/2022 Тур 12, 23.10.2021, 14:00 Нижний Новгород - Краснодар -