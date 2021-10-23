Матчи 12-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Краснодара» пройдут в субботу

Встреча ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:00 мск. Армейцы в случае победы поднимутся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сейчас московская команда занимает четвертую строчку с 20 очками. Последние выездные матчи против ЦСКА «Крылья Советов» играли неудачно — три поражения подряд с общей разницей мячей 1:9, свою последнюю победу над армейцами в гостях самарцы одержали в 2015 году. Команда Алексея Березуцкого надежно играет в обороне, не пропуская четыре тура подряд.
Два тура назад «Крылья Советов» успешно сыграли в Москве против «Динамо» (1:0), находящегося в таблице выше ЦСКА. Уверенности команде Игоря Осинькина может добавить и победа над «Нижним Новгородом» (2:0) в прошлом матче чемпионата.
У армейцев из-за мышечной травмы пока не может играть центральный защитник Игорь Дивеев. У гостей давно травмированы вратарь Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба.
Игра «Ростов» — «Арсенал» начнется в 16:30 мск. Туляки не могут обыграть ростовчан на протяжении восьми матчей, единственную гостевую победу «Арсенал» одержал еще в 2014 году (1:0). Главный тренер гостей Миодраг Божович, в свое время работавший в «Ростове» и приводивший южан к победе в Кубке России, вынужден будет обходиться без нападающего Евгения Маркова, дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек. Также давно травмирован опорный полузащитник Георгий Костадинов.
В первом матче дня «Нижний Новгород» примет «Краснодар», встреча начнется в 14:00. Ранее команды встречались в 1/16 финала Кубка России 2019 года, тогда волжане выиграли со счетом 1:0. У «Краснодара» под вопросом участие в матче защитника Уроша Спайича и полузащитника Юрия Газинского.