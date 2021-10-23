Максимилиано Кофрие: «Спартак» должен быть в тройке, но мы будем пытаться бороться и за чемпионство"

— Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные. В Лиге Европы нам надо в первую очередь выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу, — сказал бельгиец.