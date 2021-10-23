Максимилиано Кофрие: «Спартак» должен быть в тройке, но мы будем пытаться бороться и за чемпионство"
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился мнением о том, чего может добиться клуб в этом сезоне.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился мнением о том, чего может добиться клуб в этом сезоне.
— Как ты рассматриваешь «Спартак» в своей карьере? Это очередной шаг на пути к чему-то большему?
— Каждый игрок мечтает. Но «Спартак» — тот клуб, в котором мне бы хотелось достигать целей: выигрывать титулы, вернуться в Лигу чемпионов.
— На что способен «Спартак» в этом сезоне?
— Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные. В Лиге Европы нам надо в первую очередь выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу, — сказал бельгиец.