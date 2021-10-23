Крыховяк прекрасен, как в «Локомотиве». «Краснодар» разгромил команду Кержакова
«Быки» приблизились к лидерам, уверенно выиграв в Нижнем Новгороде.
«Быки» приблизились к лидерам, уверенно выиграв в Нижнем Новгороде.
В прошлом туре «быки» допустили незапланированную потерю очков, дома сыграв вничью с «Уфой», а «Нижний Новгород» — как раз специалист по сенсациям. Команда Александра Кержакова в этом сезоне обыгрывает исключительно тех, кто выступает в роли очевидного фаворита. «Спартак», «Динамо», «Сочи», «Рубин»…
Но, судя по всему, Виктор Гончаренко негативный опыт этих команд изучил, и «Краснодар» с первых минут включился на полную мощь. Вилена сразу продемонстрировал, что легкой жизни у голкипера нижегородцев Анисимова в субботу не будет, а Крыховяк, перепрыгнув неудачно выбравшего позицию при подаче углового Калинского, открыл счет. У поляка в последних матчах три гола и две результативные передачи, и, кажется, ни у кого уже не возникает вопросов, почему Гончаренко доверил новичку капитанскую повязку.
Поначалу они, конечно, были, ведь Крыховяк только осваивался в новой команде, однако сейчас Гжегож — настоящий лидер «быков». Тот, кем мы его привыкли видеть в «Локомотиве». По ходу первого тайма не раз возникало ощущение, что краснодарский капитан буквально везде. Даже на добивании он первый, что привело к отмене гола Кайо из-за небольшого офсайда.
Кроме того, бросалось в глаза, как здорово Крыховяк взаимодействует с Кордобой. Особенно в ситуациях, когда «Нижний» шел в атаку большими силами и давал черно-зеленым много пространства. Два длинных паса под открывания форварда — два голевых момента. Только в первом случае гол колумбийца отменили из-за того, что он подыграл себе рукой, а во втором удар пришелся мимо дальнего угла.
Реализация моментов — единственное, чем мог быть недоволен по итогам первого тайма Гончаренко. Кроме Кордобы, отличные возможности упустили Кабелла и Классон, а забить удалось только после перерыва. Кержаков к этому времени уже перестроил игру, и скучавшему Сафонову наконец пришлось проявить себя, отразив осложненный рикошетом дальний удар.
Тем не менее даже тройка центральных защитников у соперника — не проблема для Крыховяка. Умнейший пас между двумя игроками обороны, и Сперцян переиграл пытавшегося сохранить интригу Анисимова. К вратарю «Нижнего», несмотря на счет, не было ни одного вопроса. Если бы не он и не Кордоба, на счету которого четвертый промах «Краснодара» при семи заработанных в этом сезоне 11-метровых, для хозяев все могло закончиться еще более печально.
А у «быков» — даже после смазанного пенальти — на лицах были улыбки. Кабелла, подбежав к Кордобе, словно знал, что голы еще будут. Француз сделал для этого все возможное. Выполнил угловой, с которого свой первый гол в РПЛ забил Черников, а потом отдал предголевую передачу Сперцяну, после чего едва появившийся на поле Ильин элегантно переправил мяч в сетку пяткой.
«Краснодар» доминировал, как в лучших матчах своих самых успешных сезонов. Беспроигрышая серия южан достигла семи туров, и они продолжают приближаться к лидерам.