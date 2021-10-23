ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ.
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, М. Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
Матч состоится 23 октября в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.