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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ.

ЦСКА
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, М. Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.

Матч состоится 23 октября в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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