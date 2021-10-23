«Ростов» разгромил тульский «Арсенал» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Кенто Хашимото (27-я минута), Али Соу (29), Дмитрий Полоз (62 — с пенальти), Денис Терентьев (64).

«Ростов» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущий 13-м «Арсенал» по дополнительным показателям.