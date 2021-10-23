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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» разгромил тульский «Арсенал» в матче РПЛ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Ростов» дома победил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Ростов
АрсеналПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Кенто Хашимото (27-я минута), Али Соу (29), Дмитрий Полоз (62 — с пенальти), Денис Терентьев (64).

«Ростов» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущий 13-м «Арсенал» по дополнительным показателям.

В 13-м туре «Ростов» на выезде 30 октября сыграет с московским «Спартаком», днем позже «Арсенал» примет «Сочи».

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Ростов
4:0
Первый тайм: 2:0
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