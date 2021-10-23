«Ростов» разгромил тульский «Арсенал» в матче РПЛ
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Ростов» дома победил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Ростов» дома победил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голы забили Кенто Хашимото (27-я минута), Али Соу (29), Дмитрий Полоз (62 — с пенальти), Денис Терентьев (64).
«Ростов» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущий 13-м «Арсенал» по дополнительным показателям.
В 13-м туре «Ростов» на выезде 30 октября сыграет с московским «Спартаком», днем позже «Арсенал» примет «Сочи».