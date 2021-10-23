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21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА одержал волевую победу в домашнем матче с «Крыльями Советов»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

ЦСКА
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Защитник самарцев Юрий Горшков выполнил передачу на Сергеева в центр штрафной, который первым касанием подсёк мяч над голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, и вторым добил его в пустые ворота.

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На 57-й минуте встречи форвард ЦСКА Чидера Эджуке сравнял счёт. Голкипер гостей Иван Ломаев отработал заброс в штрафную — отбил мяч ногами, и очень неудачно. С первой попытки армейцы добить мяч не смогли, а вторым на добивании был Эджуке. Он и отправил мяч в пустые ворота.

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На 85-й минуте нападающий Фёдор Чалов вывел ЦСКА вперёд в счёте. В концовке встречи итоговый счёт установил форвард армейцев Антон Заболотный.

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ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (16) — на 8-м месте.

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