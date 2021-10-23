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11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
23:43 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Аршавин: «Разве Семак проигрывал когда-то “Спартаку”? Ожидаю, что “Зенит” победит»

Бывший футболист «Арсенала», эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ.

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— В воскресенье «Зенит» принимает «Спартак». Это будет, в том числе борьба психологий — кто быстрее отошел после поражения в еврокубках?

— Мне кажется, «Спартак» меньше расстроен после 3:4 с «Лестером». Они в такой веселой игре все же поучаствовали. «Зенит» проиграл с меньшими шансами, на мой взгляд. Но и соперник помощнее был, несмотря на то, что «Лестер» хорошо сейчас выступает.

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Но вообще — трудно предсказать результат, хотя считаю, «Зенит» в любом составе, при любых раскладах на данный момент времени должен оставаться фаворитом этой игры. Тем более, он играет дома. И вообще — Сергей Богданович, разве проигрывал когда-то «Спартаку»? А если и да, то не в официальных матчах. Ожидаю, что и в этот уик-энд «Зенит» выиграет, — сказал Аршавин.

Стоит отметить, что Семак, будучи тренером «Зенита», ни разу не проиграл «Спартаку» (4 победы и 3 ничьих). Когда Семак тренировал «Уфу», было два поражения и ничья.

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