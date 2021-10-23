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22:17 (мск), источник: Sports.Ru

Дуглас Сантос об игре за сборную России: «Воспользовался бы таким шансом и предложением»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сообщил, что был бы не против играть за сборную России.

Зенит
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

— Малкома и Клаудиньо иногда спрашивают о переходе в сборную России. На самом деле это невозможно, потому что они, как и вы, уже играли на Олимпиаде за Бразилию. Но если бы такой вариант существовал — вы бы согласились?

— Конечно! Если бы был такой шанс и такое предложение — воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии. В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально, — сказал бразилец.

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