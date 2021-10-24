Интрига может возродиться. «Зенит» примет «Спартак» в центральном матче 12-го тура РПЛ

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ТАСС, 24 октября. Программа 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 12, 24.10.2021, 19:00 Зенит - Спартак -

В центральной игре тура петербургский «Зенит» на домашней «Газпром-Арене» примет московский «Спартак» (начало — в 19:00 мск), также в этот день в столице Башкортостана состоится дерби соседей — «Уфа» на своем поле сыграет с казанским «Рубином» (14:00), еще в одной встрече грозненский «Ахмат» дома проведет матч против екатеринбургского «Урала» (16:30).

«Зенит» и «Спартак» подходят к принципиальному матчу, занимая места на двух полюсах верхней восьмерки турнирной таблицы РПЛ — действующий чемпион России располагается на второй строчке (23 очка), тогда как ставшие вторыми в прошлом сезоне москвичи занимают седьмую позицию (17). В преддверии очной встречи сине-бело-голубые и красно-белые неудачно выступили на международной арене, потерпев обидные поражения. «Зенит» в Лиге чемпионов дома уступил итальянскому «Ювентусу» (0:1), пропустив единственный мяч в концовке. «Спартак» в Лиге Европы проиграл английскому «Лестеру» (3:4), хотя по ходу первого тайма вел со счетом 2:0.

«Зенит» в целом проводит октябрь неудачно — в трех официальных матчах команда под руководством Сергея Семака потерпела три поражения. Если в игре против топ-клуба из Турина такой исход и можно было прогнозировать, то результаты игр с «Сочи» и тульским «Арсеналом» (два поражения со счетом 1:2) были сенсационными. В РПЛ сине-бело-голубые начали сезон с беспроигрышной серии из девяти матчей (семь побед и две ничьих), но в последних играх позволили конкурентам приблизиться к себе. После девятого тура отрыв петербуржцев от идущего вторым московского «Динамо» составлял четыре очка, но сейчас бело-голубые уже обходят «Зенит» в таблице по дополнительным показателям (у обеих команд по 23 очка); также в субботу с петербуржцами по набранным очкам сравнялся ЦСКА, который дома обыграл «Крылья Советов» (3:1).

«Спартак» в чемпионате России к 12-му туру успел потерпеть четыре поражения. Однако в трех последних играх на внутренней арене красно-белые одержали две победы (над «Уфой» со счетом 2:0 и «Ахматом» со счетом 1:0), а также ушли от поражения в дерби с «Динамо» (2:2), забив два мяча в концовке. В последний раз подопечные Руя Витории проигрывали больше месяца назад — 20 сентября спартаковцы в гостях в дерби со счетом 0:1 уступили ЦСКА.

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Принципиальный матч в неоптимальных составах

Сергей Семак в матче против «Спартака» не сможет рассчитывать на дисквалифицированного полузащитника Далера Кузяева, а также продолжающего восстанавливаться от полученной в конце июля травмы игрока середины поля Магомеда Оздоева. Кроме того, под вопросом находится появление на поле двух бразильцев из группы атаки — Малкома и Клаудиньо, которые получили повреждения в игре против «Ювентуса». Вместе с тем длительной дисквалификации по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза избежал нападающий Сердар Азмун. Иранец получил красную карточку в проигранном матче с «Сочи» и пропустил встречу с «Арсеналом», в которой сине-бело-голубые также потерпели поражение.

Руй Витория, в свою очередь, будет вынужден обходиться без основного защитника Самуэля Жиго, который в прошлом туре получил приведшую к дисквалификации четвертую в сезоне желтую карточку, француз был наказан за участие в потасовке в матче против «Динамо». Также из-за травм в Санкт-Петербурге не сыграют защитник Павел Маслов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Эсекьель Понсе. Вместе с тем от полученного в начале октября повреждения восстановился атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес. По предварительным прогнозам, он должен был пропустить три недели, но сумел выйти на поле в игре с «Лестером» и принять участие в одной из голевых атак команды.

В матче на «Газпром-Арене» нападающий «Зенита» Артем Дзюба по количеству голов в первенстве страны может сравняться с лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России Олегом Веретенниковым, на счету которого 143 мяча. У форварда петербуржцев на один меньше. В прошлом туре в проигранном матче против «Арсенала» он достиг отметки в 100 мячей в составе сине-бело-голубых.

Главным арбитром предстоящего матча будет Сергей Иванов. Для него это будет четвертый матч между «Зенитом» и «Спартаком» в карьере. В трех предыдущих петербуржцы одержали две победы (4:2 в 2016-м, 2:1 в 2020-м в полуфинале Бетсити — Кубка России), еще одна встреча завершилась вничью (2:2 в 2015-м).

Предстоящий матч станет 61-м в российской истории встреч «Зенита» и «Спартака». В очных встречах преимущество на стороне команды из Санкт-Петербурга — 24 победы против 19 у москвичей, еще 17 раз команды не смогли выявить победителя. «Спартак» не обыгрывал «Зенит» с ноября 2017 года, тогда красно-белые в Москве взяли верх со счетом 3:1. При этом в Санкт-Петербурге столичная команда не побеждала с мая 2012 года; благодаря той победе спартаковцы заняли второе место в переходном сезоне-2011/12 и получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Соседское дерби и возвращение Игоря Шалимова в Грозный

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 12, 24.10.2021, 14:00 Уфа - Рубин -

Географическое расположение Башкортостана и Татарстана предопределило принципиальность противостояния «Уфы» и «Рубина». Несмотря на это, на поле уфимцы не могут оказать серьезной конкуренции титулованным соседям. В 14 предыдущих матчах они обыграли казанцев один раз (2:1 на своем поле в сезоне-2016/17), восемь раз команды не смогли выявить победителя, еще в пяти встречах сильнее был «Рубин».

Текущее турнирное положение подтверждает соотношение сил команд, которые находятся во второй половине таблицы. Казанцы с 15 очками располагаются на девятой позиции, а уфимцы занимают последнее, 16-е место (9 очков). Отставание «Рубина» от зоны еврокубковых матчей составляет пять очков, от первого места подопечных Леонида Слуцкого отделяют восемь очков.

За «Уфу» в матче против «Рубина» может не сыграть лучший бомбардир текущего розыгрыша РПЛ Гамид Агаларов, на счету которого девять мячей. 21-летний нападающий, уже получавший вызов в сборную России, только 21 октября приступил к индивидуальным тренировкам после травмы, полученной в матче прошлого тура с «Краснодаром» (1:1). Вероятность того, что в воскресенье он появится на поле, есть, но она не очень высока.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 12, 24.10.2021, 16:30 Ахмат - Урал -

В другом матче дня также встретятся команды из нижней части турнирной таблицы чемпионата России — «Ахмат» и «Урал». Грозненцы подходят к этой игре, занимая 11-е место в таблице (12 очков), тогда как екатеринбуржцы с девятью очками располагаются в зоне вылета из РПЛ — на 15-й строчке. Они только по дополнительным показателям опережают идущую 16-й «Уфу».

Для главного тренера «Урала» Игоря Шалимова этот футбольный визит в Грозный станет первым после ухода с поста наставника «Ахмата». Он руководил командой в сезоне-2019/20 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. Сейчас специалист решает аналогичную задачу с командой из Екатеринбурга.