Чернышенко: Отмены спортивных соревнований во время нерабочих дней не будет

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МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские соревнования, включая чемпионаты по футболу и хоккею, во время нерабочих дней отменены не будут, но допуск на них зрителей будет зависеть от решений местных властей в регионах. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. При необходимости главы регионов могут вводить нерабочие дни начиная с 23 октября, а также продлевать их на период после 7 ноября.

«Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19, — заявил Чернышенко. — Организаторы спортивных мероприятий — будь то клуб, лига или федерация — уже не первый сезон придерживаются специальных регламентов. Организаторы получают согласование от Роспотребнадзора и выполняют все необходимые требования».

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«Это касается ограничений по зрительской заполняемости, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования средств индивидуальной защиты. На многих аренах допуск осуществляется только по QR-кодам. Поэтому болельщики, пришедшие на матчи, могут с соблюдением всех требований насладиться играми», — добавил собеседник агентства.

Вице-премьер также отметил, что помимо российских турниров в стране пройдут и международные соревнования. «Помимо регулярных российских турниров в нашей стране в это время пройдут и международные соревнования. На них будут выполняться требования не только федеральных органов власти, но и регламентов международных федераций. У России уже есть опыт организации международных мероприятий в подобных условиях, поэтому вопросы об отмене или переносе не рассматриваются», — отметил он.