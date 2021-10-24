Переговоры «Лиона» с Азмуном — на продвинутой стадии. Форварду «Зенита» дают контракт на 4 года (Николо Скира)

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По данным журналиста Николо Скиры, переговоры с 26-летним форвардом ведет «Лион», и они находятся на продвинутой стадии. Французский клуб предлагает Азмуну контракт сроком на 4 года.

Ранее появилась информация о том, что зимой «Лион» готов заплатить за иранца 7−8 миллионов евро.