Переговоры «Лиона» с Азмуном — на продвинутой стадии. Форварду «Зенита» дают контракт на 4 года (Николо Скира)
Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит».
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Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит».
По данным журналиста Николо Скиры, переговоры с 26-летним форвардом ведет «Лион», и они находятся на продвинутой стадии. Французский клуб предлагает Азмуну контракт сроком на 4 года.
Напомним, срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В этом сезоне 26-летний нападающий забил 5 голов в 9 матчах РПЛ.