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15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Уфы» Агаларов забил 10-й гол в сезоне и укрепил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 10-й мяч в сезоне. Это произошло во встрече 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».

Уфа
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Российский форвард отличился на 19-й минуте с пенальти и вывел «Уфу» впёред. На данный момент уфимский клуб благодаря голу своего лучшего бомбардира выигрывает в домашнем матче с «Рубином» со счётом 1:0.

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Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 12, 24.10.2021, 14:00

Уфа1Рубин1

Благодаря забитому мячу Агаларов укрепил лидерство в бомбардирской гонке РПЛ. За ним следует нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов, который забил 7 мячей. Тройку замыкает полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков с 6-ю голами.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного форварда Гамида Агаларова перед игрой 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Он заявил, что не может сказать, что Гамид точно пропустит матч с казанским клубом.

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