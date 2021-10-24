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16:34 (мск), источник: Sports.Ru

Черевченко покидает «Химки»

Главный тренер Игорь Черевченко покидает «Химки», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Подмосковный клуб и тренер договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне «Химки» после 12 туров набрали 11 очков и на данный момент занимают 14-е место из 16.

Черевченко тренировал «Химки» с 25 сентября 2020 года.

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