Черевченко покидает «Химки»

Футбол, Премьер-лига, Тур 1222.10.2021, 19:00 (МСК UTC+3)ВТБ Арена, 6247 зрителей
|Сандро Шварц
|Игорь Черевченко
|Никола Моро(Арсен Захарян)
|12′
|Кемаль Адеми(Эльмир Набиуллин)
|90′
|Вячеслав Грулев(Арсен Захарян)
|26′
|Константин Тюкавин(Даниил Фомин)
|52′
|Вячеслав Грулев(Арсен Захарян)
|60′
|1
|Антон Шунин
|22
|Илья Лантратов
|5
|Фабиан Бальбуэна
|4
|Брайн Идову
|7
|Дмитрий Скопинцев
|11
|Эльмир Набиуллин
|8
|Никола Моро
|15
|Егор Данилкин
|74
|Даниил Фомин
|25
|Александр Филин
|9
|Клинтон Нжи
|77
|Резиуан Мирзов
|2
|Гильермо Варела
68′
|2
|Максим Карпов
68′
|4
|Сергей Паршивлюк
|87
|Кирилл Боженов
|18
|Иван Ордец
77′
|3
|Филип Дагерстоль
82′
|24
|Роман Евгеньев
|14
|Бесард Сабович
|20
|Вячеслав Грулев
68′
|5
|Александр Трошечкин
46′
|91
|Ярослав Гладышев
|33
|Душан Стоинович
|47
|Арсен Захарян
77′
|21
|Илья Камышев
9′46′
|50
|Александр Кутицкий
|18
|Артем Соколов
|70
|Константин Тюкавин
84′
|10
|Александр Долгов
68′
|3
|Заурбек Плиев
|9
|Кемаль Адеми
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Иван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Алексей Амелин(Россия, Тула)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)