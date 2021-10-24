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16:31 (мск), источник: Sports.Ru

«Рубин» Слуцкого не побеждает 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих. У казанцев одна победа в 10 последних играх

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

Рубин
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команда тренера Леонида Слуцкого продлила серию без побед до 5 игр — 3 поражения и 2 ничьих. «Рубин» выиграл лишь один раз в девяти последних матчах РПЛ, а если брать все турниры — в десяти последних матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казанцы, набрав 16 очков, занимает сейчас 9-е место в таблице Премьер-лиги.

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1:1
Первый тайм: 1:0
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