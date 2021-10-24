Себай забил первый гол в сезоне и принес «Ахмату» победу над «Уралом»
«Ахмат» на своем поле обыграл «Урал» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
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«Ахмат» на своем поле обыграл «Урал» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард грозненцев Сенин Себай. Этот мяч стал для ивуарийца первым в сезоне-2021/22.
Благодаря победе «Ахмат» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 15 очков в 12 матчах. «Урал» занимает последнюю, 16-ю строчку с 9 очками в 12 играх.