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18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Себай забил первый гол в сезоне и принес «Ахмату» победу над «Уралом»

«Ахмат» на своем поле обыграл «Урал» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Ахмат
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Единственный гол в матче забил форвард грозненцев Сенин Себай. Этот мяч стал для ивуарийца первым в сезоне-2021/22.

Благодаря победе «Ахмат» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 15 очков в 12 матчах. «Урал» занимает последнюю, 16-ю строчку с 9 очками в 12 играх.

Ахмат
1:0
Первый тайм: 0:0
Урал
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