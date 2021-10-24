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21:11 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» нанес «Спартаку» самое крупное поражение в истории чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 7:1 на своем поле разгромил московский «Спартак» в матче 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 18 721 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артем Дзюба (81, с пенальти) и Александр Ерохин (88), у «Спартака» мяч забил Квинси Промес (53). На 79-й минуте матча защитник московского клуба Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Азмун забил в РПЛ 85 мячей, он делит первое место в списке лучших бомбардиров-иностранцев вместе с бывшим форвардом ЦСКА бразильцем Вагнером Лавом. Дзюба забил 143-й мяч в матчах чемпионата России, повторив рекорд Олега Веретенникова по числу голов в истории национального первенства.

«Спартак» не может одержать победу над «Зенитом» с 27 ноября 2017 года, тогда главным тренером красно-белых был Массимо Каррера, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. С тех пор московский клуб трижды сыграл вничью и проиграл четыре игры. В Санкт-Петербурге «Спартак» не может обыграть «Зенит» с 6 мая 2012 года (3:2), проведя после этого в Северной Столице десять матчей.

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«Спартак» впервые в матче чемпионата России пропустил шесть и более мячей, красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории национального первенства. Также это поражение стало одним из крупнейших в истории клуба, крупнее красно-белые проигрывали только «Ливерпулю» в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2017 году (0:7). В чемпионатах СССР крупнейшее поражение «Спартак» потерпел в 1984 году в игре против СКА из Ростова-на-Дону (1:6). В чемпионатах России «Зенит» побеждал владивостокскую команду «Луч-Энергия» и московское «Торпедо» со счетом 8:1.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Зенит» проиграл две предыдущие встречи, подопечные Сергея Семака лидируют в таблице, набрав 26 очков. В следующем туре московский клуб 30 октября примет «Ростов», «Зенит» днем ранее дома сыграет с московским «Динамо», которое занимает второе место и отстает от петербуржцев на три очка.

Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Спартак
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