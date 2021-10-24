«Зенит» нанес «Спартаку» самое крупное поражение в истории чемпионата России по футболу

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Сердар Азмун (20-я и 36-я минуты), Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45, 56), Артем Дзюба (81, с пенальти) и Александр Ерохин (88), у «Спартака» мяч забил Квинси Промес (53). На 79-й минуте матча защитник московского клуба Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Азмун забил в РПЛ 85 мячей, он делит первое место в списке лучших бомбардиров-иностранцев вместе с бывшим форвардом ЦСКА бразильцем Вагнером Лавом. Дзюба забил 143-й мяч в матчах чемпионата России, повторив рекорд Олега Веретенникова по числу голов в истории национального первенства.

«Спартак» не может одержать победу над «Зенитом» с 27 ноября 2017 года, тогда главным тренером красно-белых был Массимо Каррера, встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. С тех пор московский клуб трижды сыграл вничью и проиграл четыре игры. В Санкт-Петербурге «Спартак» не может обыграть «Зенит» с 6 мая 2012 года (3:2), проведя после этого в Северной Столице десять матчей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/m-yl0fJykkg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» впервые в матче чемпионата России пропустил шесть и более мячей, красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории национального первенства. Также это поражение стало одним из крупнейших в истории клуба, крупнее красно-белые проигрывали только «Ливерпулю» в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2017 году (0:7). В чемпионатах СССР крупнейшее поражение «Спартак» потерпел в 1984 году в игре против СКА из Ростова-на-Дону (1:6). В чемпионатах России «Зенит» побеждал владивостокскую команду «Луч-Энергия» и московское «Торпедо» со счетом 8:1.