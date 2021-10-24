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21:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руй Витория отказался отвечать на вопрос об отставке после разгрома от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался отвечать на вопрос об отставке после разгрома от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Это крупнейшее поражение в истории чемпионатов России для «Спартака». Нет ли у вас мыслей подать в отставку?

— Я не стану это комментировать, — ответил Витория. — На такие вопросы отвечать не буду. Задавайте вопросы по игре. Бывают сложные моменты, но любой мужчина должен признать ошибки. Делать такого рода громкие заявления нельзя.

Поражение от «Зенита» стало самым крупным для «Спартака» за всю историю выступлений команды в РПЛ.

Витория возглавляет «Спартак» с конца мая 2021 года. Команда под руководством 51-летнего португальца занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 12 матчах.

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