Руй Витория отказался отвечать на вопрос об отставке после разгрома от «Зенита»

— Это крупнейшее поражение в истории чемпионатов России для «Спартака». Нет ли у вас мыслей подать в отставку?

— Я не стану это комментировать, — ответил Витория. — На такие вопросы отвечать не буду. Задавайте вопросы по игре. Бывают сложные моменты, но любой мужчина должен признать ошибки. Делать такого рода громкие заявления нельзя.

Поражение от «Зенита» стало самым крупным для «Спартака» за всю историю выступлений команды в РПЛ.