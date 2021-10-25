«Спартак» — как щенки, «Зенит» уничтожил их навсегда, престиж потерян на долгие годы". Боярский о москвичах

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— К сожалению, «Зенит» вторичен. Они сделали то же самое, что и Федор Емельяненко. «Зенит» — хороший пародист, который отправил в нокаут «Спартак». Они наголову разбили соперника. Такие шикарные мячи, просто энциклопедия голов. Все играли замечательно. Настроение у команды было прекрасное.

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«Спартак» — как щенки, ничего не могли сделать. Престиж команды потерян на долгие годы. Никакие победы уже не сравнятся с тем, что сделал «Зенит» со «Спартаком». Уничтожил навсегда.

Пусть теперь «Спартак» думает, зачем они пошли в футболисты. Им надо было идти в мясники, на большее они не способны.

— Артем Дзюба сравнялся по голам с Олегом Веретенниковым.

— Этого нужно было ждать. Дзюба давно начал доказывать, что способен на это. Но, поверьте, это не предельная планка. Дзюба забьет еще много голов. Это не главная его цель, он не стремился к ней. Его футбольный багаж гораздо выше, чем количество голов. Дзюба полезен как командный игрок. Карпин видел сегодняшнюю игру. Ему есть чему поучиться у Семака. Надеюсь, выводы он сделал.

— В следующем туре «Зенит» встретится с московским «Динамо». Такую же игру команда Семака способна продемонстрировать?