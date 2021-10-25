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09:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба: Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

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В этой игре российский форвард отметился забитым мячом, реализовав пенальти во втором тайме.

«Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд! Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет», — написал Дзюба в своём «инстаграме».

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Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.

Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Спартак
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