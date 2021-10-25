Уткин: «Спартак» заступился за Рассказова — чтобы тот не был худшим, все сыграли ужасно

«Сюжет сегодняшнего матча сначала нельзя было предсказать, а потом — объяснить. Видимо, весь “Спартак” решил заступиться за Рассказова: чтобы тот не был худшим, все должны сыграть ужасно. Клаудиньо снова блистал, Дзюба отобрал у Азмуна хет-трик ради рекорда, а затем был оседлан иранцем. Настоящая львиная страсть», — написал Уткин под видео на своём YouTube-канале.