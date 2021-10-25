В «Спартаке» рассказали о причинах жесткого задержания болельщиков в Петербурге

«Клуб выясняет обстоятельства жесткого задержания болельщиков “Спартака” в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными.



За двое суток до начала матча состоялось совещание с участием лиги, клубов и полиции, на котором были достигнуты определенные договоренности, в том числе о предоставлении болельщикам “Спартака” автобусов после матча, что связано со сложной логистикой петербургского стадиона.



Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма. Однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жесткому задержанию некоторых болельщиков.



Мы обратились в лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента, учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.