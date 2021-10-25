Что на самом деле сказал главный тренер «Спартака» после разгрома от «Зенита»: полный перевод пресс-конференции

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«Спартак» потерпел самое крупное в истории чемпионатов России поражение — 1:7 от «Зенита». После окончания матча на пресс-конференции главный тренер красно-белых Руй Витория говорил много. Настолько много, что его переводчику было чисто физически сложно донести до журналистов 100 процентов сказанного тренером.

Но с учетом эпохальности матча мы предлагаем вам полный перевод финальной речи Витории.

— Все было плохо, мы совершили слишком много ошибок. Грустный день, но тут особенно нечего комментировать — соперник воспользовался всеми нашими ошибками, дали играть «Зениту» в свое удовольствие. Когда сопернику дают так спокойно играть, приходится нелегко. Конечно, в реальности это всего лишь три потерянных очка, но результат тяжело принять, мы не хотели, чтобы так произошло.

— Это крупнейшее поражение в истории чемпионатов России для «Спартака». Нет ли у вас мысли подать в отставку после такого?

— Такие вещи не решаются на пресс-конференциях, неважно, проигрываю я или побеждаю. Если есть вопросы по игре, я отвечу, по остальному — нет. Сейчас непростой момент, но в таких моментах становится видно настоящих мужчин, тех, кто не прячется и признает неудачи. Это мы и делаем.

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— Вы сказали, что команда была не сфокусирована. Можете подробнее рассказать, почему?

— Мы хотим быть агрессивнее. Соперник забил три гола со стандартов, два после контратак, один с пенальти и один после нашей ошибки. Эти вещи такая команда, как «Спартак», должна контролировать. Когда это происходит, то команда перестает играть агрессивно, снижается уровень концентрации — все просто.

— Вы действительно много пропустили после угловых. Но у «Зенита» много выходов возникало после длительного владения мячом «Спартака». Не считаете ли вы ошибкой, что «Спартак» играл с такой высокой линией обороны, особенно с учетом того, что не было Жиго? И в чем была главная проблема в действиях защитников? Почему «Спартак» не вступал в контрпрессинг после потери мяча?

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— Да, верно. Мы не могли позволить сопернику, который играл у себя дома, так часто действовать на контратаках. Наш план как раз и заключался в том, чтобы не позволить этому случиться. Мы знали, что соперник будет забегать за спину, пользоваться быстрым переходом из обороны в атаку. Мы все это обсудили, проговорили. Но мы не играли агрессивно, а в подобных матчах нельзя позволять сопернику так часто контратаковать. Все это у нас было подготовлено до матча. Но случаются такие дни. На горячую голову иногда хочется наговорить много всего, но необходимо успокоиться. Объективно нам не хватило более агрессивной игры, слишком много позволяли сопернику.

— Уже не первый матч возникает ощущение, что футболисты не понимают, как создавать моменты впереди. Можете подробно рассказать, какой сегодня был план на игру в атаке?

— Мы должны были играть средним блоком, позволить сопернику контролировать игру, потом агрессивно идти в отбор и выбегать в атаку. Когда мы владели мячом, соперник располагался всей командой у штрафной. Но в этот момент у нас не было продвижения, просто катали мяч, а потом соперник выбегал в атаку через вертикальный пас. План был такой: играть чуть ниже, сплоченно. Но мы допустили ошибки и не шли агрессивно в отбор при потере мяча, чтобы остановить атаки соперника. Знали, что «Зенит» комфортно чувствует себя, играя на свой половине поля, а потом убегает в контратаки. Но сложно что-то предпринять, когда играешь в такой манере и допускаешь такие ошибки. Ответственность лежит как на мне, так и на всех остальных в команде, так как мы подготовили план на игру. Понятно, что тренер — первый, с кого спрашивают. Теперь все эти вещи нужно тщательно проговорить с игроками.

— Вопрос по отсутствию Жиго. Логичным казался выбор Кутепова, который имеет много опыта, в том числе центрального в тройке. Но его снова не оказалось в старте. Почему было выбрано именно такое расположение — Кофрие в центре и Рассказов правее? И насколько это было рискованно?

— Все отрабатывается на тренировках, наш тренерский штаб решил, что именно на этих футболистов можно положиться. Я бы не стал говорить, что все решилось из-за индивидуальных действий в том или ином моменте. Все начиналось с атаки, не было необходимой агрессии от игроков, которые должны были интенсивнее прессинговать соперников. Ведь когда мяч оказывался ближе в нашим воротам, было уже поздно. Так что не думаю, что выбор футболистов стартового состава имел решающее значение — плюс один игрок или минус один игрок не решил бы проблему, которая заключается в коллективной игре.

— В игре с «Лестером» «Спартак» тоже часто получал забросы за спину. Больше низом, а не верхом, как сегодня. И если матчи с «Лестером» и «Зенитом» показывают, что «Спартак» не может играть с таким большим пространством за спиной, почему он так играет? И является ли это вашей ошибкой, о которой вы говорили?