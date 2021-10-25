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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» официально объявили об уходе Игоря Черевченко

«Химки» на официальном сайте объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера клуба.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Контракт была расторгнут по взаимному соглашению сторон. Также работу в клубе завершают Валерий Климов и Игорь Семшов.

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«Клуб благодарит Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за профессиональную работу, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в список кандидатов на пост главного тренера подмосковного клуба входят тренер «Шинника» Вадим Евсеев, экс-наставник «Уфы» Рашид Рахимов, тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов, наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков и бывший тренер «Балтики» Евгений Калешин.

Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб в 12 матчах набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Динамо», в 12 встречах набравшее 23 очка.

Динамо
4:1
Первый тайм: 2:0
Химки
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