«Химки» официально объявили об уходе Игоря Черевченко

Контракт была расторгнут по взаимному соглашению сторон. Также работу в клубе завершают Валерий Климов и Игорь Семшов.

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«Клуб благодарит Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за профессиональную работу, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в список кандидатов на пост главного тренера подмосковного клуба входят тренер «Шинника» Вадим Евсеев, экс-наставник «Уфы» Рашид Рахимов, тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов, наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков и бывший тренер «Балтики» Евгений Калешин.