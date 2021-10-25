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14:49 (мск), источник: Sport24

Дзюба считает, что установил рекорд, но РПЛ против. Почему Артем пока еще не лучший бомбардир в истории России

Вышло неловко.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Вынос «Спартака» в Петербурге стал историческим не только для красно-белых. Реализовавший пенальти Артем Дзюба после матча сделал неожиданное заявление в своем инстаграме. По его словам, он уже побил рекорд Олега Веретенникова, настрелявшего за «Ротор» 143 мяча в чемпионатах России (лучший показатель в истории).

«Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд! Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо!» — написал нападающий.

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Но в РПЛ на этот счет свое мнение. Вчера лига действительно поздравляла Артема, но только с повторением рекорда. По официальной статистике, у Дзюбы лишь 143 забитых мяча в чемпионатах России.

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Странное расхождение объяснил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своем телеграм-канале. По его версии, путаницу вносит матч из далекого 2010 года.

Тогда Артем Дзюба уехал в аренду в «Томь» и провел первый удачный сезон в РПЛ — забил 10 голов за 24 матча. Но могло получиться и 11: в домашней игре против «Локо» в эпизод с его ударом вмешался Янбаев и переписал мяч Дзюбы на автогол.

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Решение лиги понятно: мяч оказался в сетке ворот после того, как Янбаев попытался его выбить. Но и позиция Дзюбы объяснима — если бы не вмешательство защитника, гол бы все равно состоялся.

Артем в любом случае станет лучшим бомбардиром чемпионатов России: для этого ему осталось забить всего один мяч. Но такой красивой истории (матч против «Спартака» и 7:1), какой она могла получиться, все же не состоится.

Как и выгодного сравнения Дзюбы с легендарным Веретенниковым. Нынешнему тренеру «Рубина», который ко всему прочему не всегда играл нападающего, понадобилось 274 матчей, чтобы стать лучшим. Дзюба уже сыграл 373 — по эффективности догнать бывшего игрока «Ротора» он уже точно не сможет.

Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Спартак
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