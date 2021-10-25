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14:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Бренд презервативов пошутил над «Спартаком» после разгрома от «Зенита»

Бренд презервативов Vizit в Twitter отреагировал на разгромное поражение московского «Спартака» от петербургского «Зенита» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Зенит
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Представители компании предложили «Спартаку» воспользоваться их продукцией. «Напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита», — пошутил изготовитель.

24 октября «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» со счетом 1:7. Уже в первом тайме красно-белые пропустили четыре мяча от хозяев поля. Это самое крупное поражение столичного клуба в истории чемпионатов СССР и России.

После 12 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 26 очков. Столичные «Динамо» и ЦСКА отстают от команды на три очка. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с 17 очками.

Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Спартак
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