Парадокс РПЛ: тренера уволили за то, что он не развивает то, чего нет

Пока все замерли в ожидании увольнения из «Спартака» тренера Руя Витории — дело даже не столько в разгроме от «Зенита», сколько в текущем седьмом месте при отрицательной разнице мячей, — как «Химки» объявили о расставании со своим главным тренером Игорем Черевченко.

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В клубе это событие прокомментировали так: «У Черевченко всегда был большой кредит доверия, но сейчас пришло время идти дальше. Для нас сейчас основная задача — работа с молодыми звёздами. Нам необходимо подобрать того специалиста, который будет делать из звёзд профессионалов».

Очень тонкое, согласитесь, наблюдение. Оказывается, в нашем футболе можно сначала стать звездой — как бы самостоятельно — а потом уже тренер сделает из тебя профессионала.

Черевченко принял в прошлом году команду по ходу сезона глубочайшим аутсайдером. Добавил в нее двух человек — Глушакова с Мирзовым, — и «Химки» вдруг пошли почти в чемпионском графике.

В этом году Глушаков травмировался, а Мирзов перестал забивать — и после пятничного поражения от «Динамо» «Химки» опустились на 14-е место.

И сразу выяснилось, что с развитием молодых заезд у Черевченко большие проблемы.

Но если взглянуть на состав команды в той игре, то выясняется, что в нем лишь три человека не достигли 25 лет — и среди них один швед. То есть Черевченко, возможно, и развил бы кого — только где взять таких? И вообще, когда турнирное положение вот такое — тут хоть не звёздами будущими бы спастись, а хоть середняками сегодняшними.

Вечная беда наша: то звёзд не хватает, то тренеров для них.