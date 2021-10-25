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17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Малафеев рассказал о проблемах уличенной в наркоторговле дочери

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью» рассказал о проблемах уличенной в наркоторговле дочери Ксении.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен заявил, что задержание дочери с попыткой сбыта наркотиков закончилось условным сроком на четыре года, из-за чего по решению суда она должна пройти медицинское и психологическое лечение. Он обратил внимание на психологические проблемы Ксении, с которыми она до сих пор не может справиться. «Адаптация к жизни, восприятие себя в целом, отношения и общения с людьми. И пищевое расстройство играет здесь роль», — подчеркнул Малафеев.

В начале марта прошлого года Ксению задержали. При себе у нее были таблетки экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. На допросе она призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Мать девушки погибла в ДТП в 2011 году.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году.

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