Орлов: Витория всё развалил в «Спартаке»

«Удивительно, но “Спартак” развалили. Хотя “Зенит” к этому не имеет никакого отношения — ни болельщики, ни клуб. Сами себя съели внутри, тренера сменили. Ну что нового Витория привнёс в игру, которую показывали при Тедеско? Он всё развалил.

Ларссон деградировал. Соболев делает непонятно что. Спартаковцы говорят, что он подписал второй контракт и перестал играть. Главное, он перестал тренироваться. Видимо, у них нет учебно-тренировочного процесса. При всём уважении к Промесу, он как ветеран на футбольном поле, пробежит метров 15−20 — и всё. И покажут крупный план, а он весь мокрый. Квинси не готов физически«, — сказал Орлов в эфире “Радио Зенит”.

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»

Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).