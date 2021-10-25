Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Сельта
Футбол. Зарубежный
24.10
Интер
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
24.10
Атлетико
Реал Сосьедад
22
Футбол. Кубок России
26.10
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
26.10
Металлург Лп
ЦСКА
Все события
19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Витория всё развалил в «Спартаке»

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о сложной ситуации в «Спартаке».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Удивительно, но “Спартак” развалили. Хотя “Зенит” к этому не имеет никакого отношения — ни болельщики, ни клуб. Сами себя съели внутри, тренера сменили. Ну что нового Витория привнёс в игру, которую показывали при Тедеско? Он всё развалил.

Ларссон деградировал. Соболев делает непонятно что. Спартаковцы говорят, что он подписал второй контракт и перестал играть. Главное, он перестал тренироваться. Видимо, у них нет учебно-тренировочного процесса. При всём уважении к Промесу, он как ветеран на футбольном поле, пробежит метров 15−20 — и всё. И покажут крупный план, а он весь мокрый. Квинси не готов физически«, — сказал Орлов в эфире “Радио Зенит”.

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»

Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.

Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Спартак
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь