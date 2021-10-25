«Зенит» опубликовал заявление по поводу инцидента с болельщиками «Спартака»

«Сразу после того, как в СМИ стали появляться сообщения об инциденте с болельщиками гостей, ФК “Зенит” инициировал оперативное расследование. На данный момент известно следующее: после первого тайма порядка 40 человек с гостевой трибуны хотели покинуть матч и ожидали свои автобусы, но со слов правоохранительных органов отдельная группа отказывалась соблюдать стандартную процедуру выезда со стадиона. Началась словесная перепалка, оскорбления в сторону представителей правопорядка и пять человек были задержаны. Остальные спокойно покинули арену на автобусах — все подтверждающие видеоматериалы переданы в полицию», — цитирует ТАСС представителя «Зенита».