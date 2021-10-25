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20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» опубликовал заявление по поводу инцидента с болельщиками «Спартака»

«Зенит» провел собственное расследование по инциденту, связанному с задержанием болельщиков «Спартака» на матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Сразу после того, как в СМИ стали появляться сообщения об инциденте с болельщиками гостей, ФК “Зенит” инициировал оперативное расследование. На данный момент известно следующее: после первого тайма порядка 40 человек с гостевой трибуны хотели покинуть матч и ожидали свои автобусы, но со слов правоохранительных органов отдельная группа отказывалась соблюдать стандартную процедуру выезда со стадиона. Началась словесная перепалка, оскорбления в сторону представителей правопорядка и пять человек были задержаны. Остальные спокойно покинули арену на автобусах — все подтверждающие видеоматериалы переданы в полицию», — цитирует ТАСС представителя «Зенита».

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В воскресенье пять болельщиков «Спартака» были задержаны в Петербурге за нарушение общественного порядка после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:7).

Сообщалось, что сотрудники полиции задержали пятерых фанатов красно-белых в перерыве встречи и избили их, используя дубинки и электрошокеры.

Представители РПЛ проведут тщательное расследование инцидента и окажут юридическую поддержку пострадавшим болельщикам.

Зенит
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Первый тайм: 4:0
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