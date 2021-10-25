«Локомотив» обыграл «Сочи», одержав первую победу при Гисдоле
В заключительном матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» в Москве одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1.
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В заключительном матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» в Москве одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1.
Открыть счет железнодорожники сумели на 41-й минуте, когда игрок гостей Игорь Юрганов отправил мяч в собственные ворота. На 49-й минуте счет на табло удвоил Тин Едвай, забивший свой дебютный мяч за «Локомотив». В компенсированное ко второму тайму время в составе «Сочи» один мяч отыграл Жоаозиньо.
В таблице «Локомотив», набравший 21 очко, поднялся на четвертую строчку, а «Сочи» (21) опустился на шестое место.
В следующем матче «Локомотив» 30 октября сыграет в гостях с «Нижним Новгородом», а «Сочи» 31 октября ожидает выездная игра с «Арсеналом».