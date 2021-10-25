«Локомотив» обыграл «Сочи», одержав первую победу при Гисдоле

Открыть счет железнодорожники сумели на 41-й минуте, когда игрок гостей Игорь Юрганов отправил мяч в собственные ворота. На 49-й минуте счет на табло удвоил Тин Едвай, забивший свой дебютный мяч за «Локомотив». В компенсированное ко второму тайму время в составе «Сочи» один мяч отыграл Жоаозиньо.

Для красно-зеленых эта победа стала первой под руководством немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

В таблице «Локомотив», набравший 21 очко, поднялся на четвертую строчку, а «Сочи» (21) опустился на шестое место.