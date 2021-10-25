Лисакович помог «Локомотиву» обыграть «Сочи» в матче чемпионата России

В сегодняшней домашней встрече москвичи вышли вперед в конце первого тайма после того, как защитник сочинцев Игорь Юрганов отправил мяч в свои ворота. Через 4 минуты после начала второй половины игры Тин Едвай удвоил преимущество хозяев поля, а в компенсированное время полузащитник гостей Жоазиньо отыграл один мяч. Белорусский нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович, пропустивший два предыдущих поединка из-за травмы, вышел на замену на 79-й минуте игры, полузащитник Кирилл Зинович не играл.
Ранее лидер российского первенства «Зенит» разгромил в Санкт-Петербурге московский «Спартак» со счетом 7:1. Футболисты «Краснодара» под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко одержали крупную победу в гостях у «Нижнего Новгорода» — 4:1.
Результаты других встреч 12-го тура: «Динамо» (Москва) — «Химки» — 4:1, «Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0, ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1, «Ростов» — «Арсенал» (Тула) — 4:0, «Уфа» — «Рубин» (Казань) — 1:1.
После 12 туров лидирует «Зенит», у которого 26 очков, по 23 балла набрали «Динамо» и ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и «Сочи» имеют по 21 очку. Внизу таблицы — «Урал», набравший всего 9 очков, на балл больше в активе «Уфы», 11 очков у «Химок».
Список лучших бомбардиров возглавляет Гамид Агаларов («Уфа»), забивший 10 мячей.
Матчи следующего тура российского чемпионата пройдут 29—31 октября.