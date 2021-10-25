Лисакович помог «Локомотиву» обыграть «Сочи» в матче чемпионата России

В сегодняшней домашней встрече москвичи вышли вперед в конце первого тайма после того, как защитник сочинцев Игорь Юрганов отправил мяч в свои ворота. Через 4 минуты после начала второй половины игры Тин Едвай удвоил преимущество хозяев поля, а в компенсированное время полузащитник гостей Жоазиньо отыграл один мяч. Белорусский нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович, пропустивший два предыдущих поединка из-за травмы, вышел на замену на 79-й минуте игры, полузащитник Кирилл Зинович не играл.