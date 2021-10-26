«Зенит» за 2 часа продал все посвященные разгрому «Спартака» футболки

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На следующий день после игры в официальном интернет-магазине клуба стала доступна футболка «Зенит-Спартак 7:1». Приобрести ее можно за 1 400 рублей.

Официальный телеграм-канал чемпионов России сообщил, что первый тираж футболок распродан. На это потребовалось около двух часов.

«Зенит» одержал уверенную победу над «Спартаком» в 12-м туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 7:1.