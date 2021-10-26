«Зенит» за 2 часа продал все посвященные разгрому «Спартака» футболки

Футбол, Премьер-лига, Тур 1224.10.2021, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 17820 зрителей
|Сердар Азмун(Ярослав Ракицкий)
|20′
|Квинси Промес(Александр Соболев)
|53′
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо(Данил Круговой)
|28′
|Сердар Азмун(Ярослав Ракицкий)
|36′
|Андрей Мостовой(Вильмар Барриос)
|45′
|Андрей Мостовой(Вячеслав Караваев)
|56′
|Артем Дзюба
|80′
|Александр Ерохин(Дмитрий Чистяков)
|88′
|1
|Станислав Крицюк
|98
|Александр Максименко
|2
|Дмитрий Чистяков
|6
|Айртон
|6
|Деян Ловрен
|14
|Георгий Джикия
|15
|Вячеслав Караваев
|68
|Руслан Литвинов
|8
|Маркус Валле да Силва Вендел
|92
|Николай Рассказов
|7
|Сердар Азмун
|3
|Максимилиано Кофрие
65′79′
|3
|Дуглас Сантос
13′
|7
|Александр Соболев
90+2′
|4
|Данил Круговой
|8
|Виктор Мозес
72′
|44
|Ярослав Ракицкий
72′75′
|10
|Зелимхан Бакаев
|19
|Алексей Сутормин
|47
|Роман Зобнин
45′
|5
|Вильмар Барриос
83′
|4
|Йоррит Хендрикс
|21
|Александр Ерохин
|11
|Джордан Ларссон
45′
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
83′
|22
|Михаил Игнатов
|64
|Кирилл Кравцов
|24
|Квинси Промес
72′
|17
|Андрей Мостовой
75′
|17
|Александр Ломовицкий
|22
|Артем Дзюба
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Максим Ковалев(Россия, Реутов)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)