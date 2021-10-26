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09:59 (мск), источник: РБК

«Зенит» за 2 часа продал все посвященные разгрому «Спартака» футболки

В понедельник «Зенит» предложил болельщикам приобрести специальные футболки, посвященные разгромной победе над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и закончилась разгромом «Спартака» со счетом 7:1.

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На следующий день после игры в официальном интернет-магазине клуба стала доступна футболка «Зенит-Спартак 7:1». Приобрести ее можно за 1 400 рублей.

Официальный телеграм-канал чемпионов России сообщил, что первый тираж футболок распродан. На это потребовалось около двух часов.

«Зенит» одержал уверенную победу над «Спартаком» в 12-м туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 7:1.

«Спартак» впервые в истории РПЛ пропустил 7 голов в одном матче. Никогда прежде красно-белые не пропускали больше пяти мячей в одном матче чемпионата России. До этого матча самым крупным поражением «Спартака» был проигрыш «Зениту» со счетом 0:5 в августе 2012-го.

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