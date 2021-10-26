«Локомотив» — лучший клуб РПЛ по количеству воспитанников, выступающих в европейских лигах

Первое место в данном рейтинге занимает «Аякс» — академия амстердамского клуба выпустила 81 заигравшего в Европе воспитанника. На втором месте — донецкий «Шахтёр», подготовивший 75 футболистов. Замыкают тройку лидеров лиссабонский «Спортинг», киевское «Динамо» и загребское «Динамо» — клубы выпустили по 70 игроков, выступающих в европейских футбольных чемпионатах.

Лучшим клубом РПЛ по данному показателю является «Локомотив» — 40 воспитанников железнодорожников играют в европейских лигах.

Такой показатель позволяет «Локо» занимать 25-е место в рейтинге. «Зенит» (31 заигравший воспитанник) — на 50-м месте в рейтинге. «Спартак» (26) — на 67-м месте. Столичные «Динамо» и ЦСКА выпустили по 23 игрока — это позволяет занимать 88-е и 90-е место в рейтинге соответственно.