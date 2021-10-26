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13:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — лучший клуб РПЛ по количеству воспитанников, выступающих в европейских лигах

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг клубов по количеству воспитанников, выступающих в европейских футбольных чемпионатах. При подсчёте учитывались футболисты из 31 высшего дивизиона стран, входящих в состав УЕФА.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Первое место в данном рейтинге занимает «Аякс» — академия амстердамского клуба выпустила 81 заигравшего в Европе воспитанника. На втором месте — донецкий «Шахтёр», подготовивший 75 футболистов. Замыкают тройку лидеров лиссабонский «Спортинг», киевское «Динамо» и загребское «Динамо» — клубы выпустили по 70 игроков, выступающих в европейских футбольных чемпионатах.

Лучшим клубом РПЛ по данному показателю является «Локомотив» — 40 воспитанников железнодорожников играют в европейских лигах.

Такой показатель позволяет «Локо» занимать 25-е место в рейтинге. «Зенит» (31 заигравший воспитанник) — на 50-м месте в рейтинге. «Спартак» (26) — на 67-м месте. Столичные «Динамо» и ЦСКА выпустили по 23 игрока — это позволяет занимать 88-е и 90-е место в рейтинге соответственно.

Отметим, остальные российские клубы не попали в этот рейтинг, так как не сумели преодолеть минимальную планку — 22 заигравших выходца собственной академии.

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