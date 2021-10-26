Клубы чемпионата России установили рекорд сезона по голам в одном туре

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В восьми матчах 12-го тура чемпионата России было забито 32 гола. Командам всего три раза за всю историю турнира удавалось повторить этот результат. Впервые 32 гола было забито в последнем туре сезона 2004 года, затем в 13-м туре сезона 2016/17 и в 23-м туре сезона 2020/21.

При этом рекорд результативности за всю историю лиги — 36 голов, он был установлен в 21-м туре сезона 2006 года. Позднее командам удалось повторить это достижение в шестом туре сезона 2012/13.

Самым результативным матчем 12-го тура сезона 2021/22 стала встреча «Зенита» и «Спартака».

Петербургский клуб одержал крупнейшую победу над «красно-белыми» в истории, а всего за 90 минут было забито восемь мячей (7:1).