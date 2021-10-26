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13:15 (мск), источник: РБК

Клубы чемпионата России установили рекорд сезона по голам в одном туре

Клубы «Тинькофф» — Российской премьер-лиги (РПЛ) установили рекорд сезона по количеству голов в одном туре, сообщает пресс-служба РПЛ.

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В восьми матчах 12-го тура чемпионата России было забито 32 гола. Командам всего три раза за всю историю турнира удавалось повторить этот результат. Впервые 32 гола было забито в последнем туре сезона 2004 года, затем в 13-м туре сезона 2016/17 и в 23-м туре сезона 2020/21.

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При этом рекорд результативности за всю историю лиги — 36 голов, он был установлен в 21-м туре сезона 2006 года. Позднее командам удалось повторить это достижение в шестом туре сезона 2012/13.

Самым результативным матчем 12-го тура сезона 2021/22 стала встреча «Зенита» и «Спартака».

Петербургский клуб одержал крупнейшую победу над «красно-белыми» в истории, а всего за 90 минут было забито восемь мячей (7:1).

Помимо этого, по пять мячей было забито в матчах «Динамо» — «Химки» (4:1) и «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:4). Также по четыре гола забили в матчах ЦСКА — «Крылья Советов» (3:1) и «Ростов» — «Арсенал» (4:0). Остальные шесть мячей были забиты в матчах «Уфа» — «Рубин» (1:1), «Ахмат» — «Урал» (1:0), «Локомотив» — «Сочи» (2:1).

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