Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
17:00
Металлург Лп
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Венеция
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Специя
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:00
Алавес
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Кадис
Все события
13:17 (мск), источник: Life.ru

«Прятаться никто не будет»: В «Спартаке» заявили о готовности встретиться с болельщиками после разгрома от «Зенита»

Московский «Спартак» готов встретиться с болельщиками клуба, если предложения об этом последуют от одного из фанатских сообществ. Об этом Sport24 заявил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии
Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет
Дмитрий Зеленов
пресс-атташе футбольного клуба «Спартак»

Напомним, «Спартак» на выезде крупно уступил «Зениту» со счётом 1:7. После игры болельщики красно-белых начали требовать отставки главного тренера команды Руя Витории. Сам он отказался комментировать подобные слухи.

Читайте также
Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Спартак
 Последние деньки киевского режима: дотянутся ли украинские ракеты до Москв
Анализ сдать — не прозевать: Что нужно срочно проверить после перенесённог
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь