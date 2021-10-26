Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
17:00
Металлург Лп
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Венеция
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Специя
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:00
Алавес
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Кадис
Все события
14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА, «Локо» и «Рубин» хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с «Зенитом»

ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин» интересуются полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ЦСКА
Локомотив
Зенит
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Клубы готовы включиться в борьбу за полузащитника, если ему не удастся договориться с «Зенитом» по новому контракту. Соглашение футболиста с питерским клубом заканчивается в конце нынешнего сезона.

На игрока также претендует московское «Динамо», которое минувшим летом готово было купить Сутормина, однако в «Зените» отказались отпускать его.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Сутормин пополнил состав «Зенита» летом 2019 года. Ранее футболист выступал за «Рубин», «Волгарь», «Строгино», «Оренбург» и ряд молодёжных клубов. В нынешнем сезоне на счету Алексея 15 матчей во всех турнирах, 4 гола и 1 результативная передача.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь