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01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гжегож Крыховяк заявил, что руководство «Локомотива» его обмануло

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Польский полузащитник Гжегож Крыховяк раскрыл подробности своего перехода в «Краснодар» из московского «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

По словам 31-летнего полузащитника, руководство «железнодорожников» обмануло его.

«Я хотел подписать новый контракт с “Локомотивом”. Перед матчем первого тура мне позвонили из “Краснодара” и сказали, что хотят меня купить. Также сообщили странную деталь — что “Локомотив” намерен меня продать. Я спросил об этом Марко Николича, но тренер ничего не знал. Потом я встретился с руководством: Томасом Цорном и Ральфом Рангником. Они все отрицали и говорили, что таких планов нет. Но в итоге все оказалось правдой», — рассказал Крыховяк в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Для меня как для игрока это было неуважением. “Локомотив” для меня многое сделал, но и я принес клубу немало пользы. Но руководство поступило иначе — не по-мужски. Если бы они сказали правду, то я бы без проблем ушел. Не понимаю, зачем так поступать. Я считаю, что все футболисты заслуживают уважения. Мы плохо расстались с “Локомотивом”, все могло сложиться иначе», — добавил Крыховяк.

Крыховяк покинул «Локомотив» и перешел в «Краснодар» в конце июля. За «железнодорожников» польский хавбек провел 109 матчей, в которых забил 23 гола.

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