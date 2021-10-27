Лучший бомбардир ФНЛ Юшин: хочу вернуться в «Спартак»

«Знакомые семьи отдали своих детей в школу “Спартака”. Мои родители захотели пойти по тому же пути — привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и “Нефтехимик”. Честно говоря, редко что-то вспоминаю о “Спартаке”. Но благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.



Из школы делали академию с интернатом. Тогда начали набирать иногородних ребят. Я попал под эту реформу и ушел из “Спартака” — просто не был сильнее сверстников. А потом дал себе установку: всё равно вернусь, чтобы закончить академию, как и хотел изначально. И я это сделал.



В “Спартаке” была высокая конкуренция, и я ее проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Конечно, хочется вернуться. Слежу за командой, переживаю», — цитирует Юшина Sport24.