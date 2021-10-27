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14:21 (мск), источник: Матч ТВ

Продление контракта с «Зенитом» — приоритетный вариант для Сутормина

Футболисту «Зенита» Алексею Сутормину предстоит провести переговорный процесс с руководством клуба в связи со скорым истечением контракта.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Матч ТВ» несколько источников, знакомых с ситуацией, приоритетным вариантом остается переподписание соглашения с петербургской командой.

«На данный момент приоритетный вариант — это “Зенит”, но предстоит переговорный процесс. Ситуация может меняться», — говорится в сообщениях.

В текущем сезоне Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 12 матчей, в которых забил 3 мяча. Соглашение 27-летнего полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года.

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