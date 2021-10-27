Продление контракта с «Зенитом» — приоритетный вариант для Сутормина
Футболисту «Зенита» Алексею Сутормину предстоит провести переговорный процесс с руководством клуба в связи со скорым истечением контракта.
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Футболисту «Зенита» Алексею Сутормину предстоит провести переговорный процесс с руководством клуба в связи со скорым истечением контракта.
Как сообщили «Матч ТВ» несколько источников, знакомых с ситуацией, приоритетным вариантом остается переподписание соглашения с петербургской командой.
«На данный момент приоритетный вариант — это “Зенит”, но предстоит переговорный процесс. Ситуация может меняться», — говорится в сообщениях.
В текущем сезоне Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 12 матчей, в которых забил 3 мяча. Соглашение 27-летнего полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года.