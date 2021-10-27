РФС выделит около 1,5 миллиарда рублей на поддержку футбольных академий
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил запуск системы финансовой поддержки футбольных академий.
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил запуск системы финансовой поддержки футбольных академий.
На поддержку академий выделят около 1,5 миллиарда рублей. У системы будет два источника финансирования: средства от букмекеров, которые выделяются согласно российскому законодательству, и солидарные выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола.
Решение было принято на заседании исполкома, которое проходит сегодня, 27 октября.