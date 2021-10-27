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13:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС выделит около 1,5 миллиарда рублей на поддержку футбольных академий

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил запуск системы финансовой поддержки футбольных академий.

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Источник: Спорт-Экспресс

На поддержку академий выделят около 1,5 миллиарда рублей. У системы будет два источника финансирования: средства от букмекеров, которые выделяются согласно российскому законодательству, и солидарные выплаты от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола.

Решение было принято на заседании исполкома, которое проходит сегодня, 27 октября.

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