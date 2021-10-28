Что поможет «Спартаку» после 1:7? Вот пять возможных решений

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Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 13, 30.10.2021, 16:30 Спартак - Ростов -

После 1:7 от «Зенита» руководство «Спартака» не стало рубить головы сгоряча. Руй Витория не отправлен в отставку, а значит, португальский тренер и должен придумать, как вытаскивать команду со дна.

На самом деле, до середины октября было ощущение, что у красно-белых, скорее, прогресс, нежели приближение глубокого кризиса, ведь тогда вице-чемпионы России выдали трёхматчевую победную серию. Но после этого «Спартак» пропустил 13 мячей в трёх играх, а в Санкт-Петербурге просто развалился.

Теперь Витория наверняка отреагирует на случившееся не так, как отреагировал на провал во втором тайме встречи с «Лестером» (по сути, никак), и что-то поменяет. Попробуем спрогнозировать возможные решения португальского тренера. Кстати, а чего ждёте от Руя вы?

Первое решение. Высота линий

«Спартак» в матчах с «Лестером» и «Зенитом» линии держал достаточно высоко. Кажется, Витория верил в то, что его команда способна выигрывать борьбу за территорию, отодвигать игру от своей штрафной и тем самым получать преимущество. Но план тренера не работал, так как нападающие проваливались в прессинге, центрхавы не успевали закрывать дыры, а защитники постоянно пропускали передачи за спину. Вероятно, после 6:13 португальский тренер сделает ставку на осторожность — игра «Спартака» будет более ориентированной на оборону, вязкой и медленной. Впереди не только «Ростов» (30 октября), но и «Лестер», «Локомотив», «Краснодар» и «Наполи». Если дать этим командам свободное пространство, ничем хорошим это для красно-белых опять не закончится.

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Второе решение. Максименко

Голкипер «Спартака» сейчас едва ли не самый критикуемый игрок красно-белых. По данным InStat, Максименко в нынешнем сезоне РПЛ отразил всего 53% ударов — это худший результат в лиге, если брать основных вратарей команд. Понятно, что удары бывают разные и виноват в такой статистике не один Александр, но факт остаётся фактом. Возможно, Витория посадит Максименко на скамейку. Не в качестве наказания, а на время — дать перезагрузиться эмоционально. Вопрос только в том, кого ставить вместо первого номера. 37-летний Артём Ребров не играл в РПЛ два года, а Александр Селихов после травм не убеждал даже в ФНЛ. Правда, в мае выдержал проверку в матче с «Арсеналом» в Туле, но потом опять была травма. За фарм-клуб играет уже довольно зрелый Тимур Акмурзин, вот только и он по цифрам далеко не лучший в ФНЛ — 65% отбитых ударов.

Третье решение. Рассказов

Что ещё должно произойти, что Витория убедился: Николай Рассказов в тройке центральных защитников — не лучшая идея? На правом фланге обороны в четвёрке у Рассказова тоже случались матчи, в которых он допускал результативные ошибки, но таких катастрофических провалов не было. И дело тут, пожалуй, не только в уровне «Лестера» и «Зенита». У Рассказова в меньшей степени развиты нужные качества для игры в тройке ЦЗ, нежели, допустим, у Павла Маслова или Максимилиано Кофрие. Учитывая дисквалификацию бельгийца за удаление в Санкт-Петербурге, можно предположить, что с «Ростовом» сыграет трио Жиго — Джикия — Кутепов. Либо Жиго — Джикия — Гапонов. Нельзя исключать и каких-то менее ожидаемых ходов от португальца, например, перевода в центр обороны Руслана Литвинова или даже возвращения к схеме с четырьмя защитниками.

Четвертое решение. Ларссон

Джордану Ларссону тоже достаётся за игру в этом сезоне. У нападающего лишь один гол и ноль голевых передач в 14 матчах, он бледная тень самого себя. Вообще непонятно, каков реальный уровень шведа: переживает ли он спад в последнее время или просто прыгнул выше головы в первый год при Доменико Тедеско? Ведь до 22 лет, когда Ларссон перешёл в «Спартак», у него был лишь один приличный сезон в Швеции. Да и тренер сборной предпочитал Джордану на Евро-2020 других форвардов, включая Маркуса Берга, над которым шутили в России. В Санкт-Петербурге Ларссона заменили в перерыве, и теперь он может прочно прилипнуть к скамейке. Правда, травмы Эсекьеля Понсе и Георгия Мелкадзе мешают ротации. Не удивит, если на «Ростов» впереди выйдет один Александр Соболев, либо связка Соболев — Промес. С «Зенитом» после перехода на 3−5−2 эти двое соорудили гол «Спартака».

Пятое решение. Молодежь