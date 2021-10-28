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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Карасев — главный арбитр матча «Зенит» — «Динамо». ЦСКА и «Рубин» рассудит Безбородов

РФС объявил судейские назначения на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 13, 29.10.2021, 19:00

Зенит-Динамо-

«Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач.

«Рубин» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Лунёв.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Денис Березнов.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 13, 30.10.2021, 14:00

Рубин-ЦСКА-

«Нижний Новгород» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Арам Петросян.

«Уфа» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Варанцо Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Стипиди.

«Арсенал» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко.

«Химки» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Чельцов.

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