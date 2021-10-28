Шварц рассказал, кто пропустит матч с «Зенитом»

«Завтра у нас точно не сыграют Лаксальт и Лесовой. По Шиманьскому вопрос открыт, завтра примем окончательное решение по нему. Все остальные игроки готовы сыграть.



Как изменится роль Захаряна без Шиманьского? Шиманьски для нас очень важный игрок с бойцовским характером. Это важно при отборе мяча.



Если говорить о Захаряне, то Арсен — вариативный игрок. У него в этом чемпионате были успешные матчи на позиции и вингера, и восьмерки», — сказал на пресс-конференции Шварц.